الأربعاء 15 أبريل 2026 11:03 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟


النتـائـج تصويت

اليونان: إنقاذ عشرات المهاجرين جنوب جزيرة كريت

أثينا - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 10:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 10:39 ص

ذكرت السلطات اليونانية اليوم الأربعاء أنه تم إنقاذ عشرات المهاجرين كانوا في قارب صغير تعرض لمشكلات، جنوب جزيرة كريت، وكان قادما من شمال أفريقيا.

وجاء في بيان صادر عن خفر السواحل أن قارب دورية تابع للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل(فرونتكس)، عثر على 59 رجلا على متن القارب، الذي كان يبعد حوالي 17 ميلا جنوب غرب مدينة إيرابيترا، جنوب جزيرة كريت. وتم نقلهم إلى مدينة هيراكليون، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأربعاء.

وكان القارب انطلق من طبرق، بشرق ليبيا، حيث كان المهاجرون قد رتبوا رحلة عبور البحر مع المهربين.

وحتى الآن هذا العام، وصل حوالي 2300 شخص إلى جزيرة كريت من ليبيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك