جروسي: كوريا الشمالية تُظهر زيادة خطرة في قدرتها على صنع أسلحة نووية

حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، اليوم الأربعاء، من أن كوريا الشمالية تُظهر "زيادة خطرة جدا" في قدرتها على صنع أسلحة نووية.

ويُعتقد أن الدولة المعزولة دبلوماسيا تشغّل عدة منشآت لتخصيب اليورانيوم، في خطوة مهمّة باتّجاه صنع رؤوس حربية نووية، بحسب ما أفادت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية

وتضم هذه المنشآت واحدة في موقع يونجبيون النووي الذي ذكرت بيونج يانج أنها قامت بتفكيكه بعد جولة محادثات، لكنها أعادت تشغيله لاحقا عام 2021، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال جروسي في مؤتمر صحفي في سيول: "في تقييماتنا الدورية، تمكّنا من تأكيد وجود زيادة سريعة في العمليات" في مفاعل يونجبيون النووي.

وأشار إلى أن الوكالة رصدت كذلك زيادة في الأنشطة داخل وحدة إعادة المعالجة والمفاعل العامل بالماء الخفيف في موقع يونجبيون النووي، بالإضافة إلى تشغيل منشآت أخرى.

وأضاف: "يشير كل ذلك إلى زيادة خطرة جدا في إمكانيات جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في مجال إنتاج الأسلحة النووية المقدّرة ببضع عشرات الرؤوس الحربية"، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وتخضع كوريا الشمالية التي أجرت أول اختبار نووي لها في 2006 إلى مجموعة عقوبات أممية على خلفية برامجها المحظورة للأسلحة.

لكنها أعلنت أنها لن تتخلى عن أسلحتها النووية.

ولدى سؤاله عمّا إذا كانت روسيا تساعد كوريا الشمالية على تطوير قدراتها النووية، قال جروسي إن الوكالة الأممية لم تشهد "أي شيء محدد في هذا الخصوص".

وأرسلت كوريا الشمالية قوّات بريّة وقذائف مدفعية دعما لروسيا في حربها ضد أوكرانيا فيما يقول مراقبون إن بيونج يانج تحصل في المقابل على مساعدة من موسكو في مجال التكنولوجيا العسكرية.