أفادت هيئة البث العبرية بأن حزب الله أطلق مسيرة مزودة بنظام بصري يصعب رصدها باتجاه شمالي إسرائيل، سقطت في مستوطنة كريات شمونة، وذلك للمرة الأولى من بين 40 طائرة مسيرة أحدثت أضرارا كبيرة، حيث تعتبر هذه المسيرة من الوسائل الجوية المتقدمة؛ لأنها محصنة ضد الحرب الإلكترونية ويصعب رصدها وإيقافها، كما أنها قادرة على المناورة داخل المباني، وتستطيع حمل نحو 5 كيلو جرامات من المواد المتفجرة، والوصول إلى مدى عشرات الكيلو مترات.

وبحسب موقع جلوبس الإسرائيلي، فقد بدأ حزب الله خلال الفترة الأخيرة استخدام طائرات مسيرة من طراز "FPV"، لاستهداف الدبابات وناقلات الجنود الإسرائيلية المدرعة في جنوب لبنان، ما يعكس تحولا في قواعد الاشتباك التقليدية في المنطقة.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات حول هذا النوع من المسيرات.

ما هي طائرات FPV؟

بحسب موقع تحالف حرية الطائرات بدون طيار، يشير مصطلح "FPV" إلى الرؤية من منظور الشخص الأول (First Person View)، وهي تقنية تتيح للمشغل قيادة الطائرة المسيرة عبر بث مباشر من كاميرا مثبتة عليها، حيث تُنقل صورتها لا سلكيا إلى نظارة خاصة أو شاشة، بما يسمح بالتحكم الدقيق وكأن المشغل داخل الطائرة نفسها.

حجم صغير وتهديد كبير

وبحسب صحيفة الجارديان، فإن هذا النوع من الطائرات برز بقوة في ساحات القتال الحديثة، خاصة في أوكرانيا، حيث يجمع بين البساطة التكنولوجية والتكتيك المتقدم، وانخفاض التكلفة، وصعوبة الرصد، وفعالية التأثير، الأمر الذي يجعله سلاحا يصعب اكتشافه، فضلا عن قدرته على التسلل إلى مواقع كان يصعب الوصول إليها.

ويتم استخدام بعض هذه الطائرات بطرق مبتكرة، مثل التحليق على ارتفاعات منخفضة جدا بين الأشجار أو داخل المناطق الضيقة للوصول إلى أهدافها بدقة عالية، وكذلك هناك تطور أحدث يتمثل في الطائرات المسيرة المزودة بكابلات ألياف ضوئية بدلا من الاتصال اللا سلكي، ما يجعلها محصنة ضد التشويش الإلكتروني، ويمنحها قدرة أكبر على نقل صورة عالية الجودة حتى في لحظة الاصطدام بالهدف.

كما يتم استخدام هذا النوع غالبا كموجة هجومية أولى لتعطيل أنظمة الحرب الإلكترونية لدى الخصم، من أجل التمهيد لاستخدام طائرات أخرى تقليدية.

تقنية منخفضة التكلفة وعالية الدقة

وتشير الجارديان كذلك إلى أن هذه الطائرات تتمتع بتكلفة منخفضة نسبيا؛ إذ قد تصل تكلفة الطائرة الواحدة إلى نحو 400 دولار، لكنها في الوقت ذاته تكون قادرة على إحداث تأثير عسكري كبير، حيث تُقدر مساهمة الطائرات المسيرة عموما بنحو 70% إلى 80% من الخسائر في بعض ساحات القتال الحديثة.

وبالإضافة إلى كونها أداة فعالة في الحروب غير المتكافئة، تتمتع تلك المسيرات بقدرات عملياتية كبيرة، حيث يمكنها التحليق بدقة عالية وعلى ارتفاعات منخفضة للغاية، والتسلل داخل مبانٍ أو استهداف معدات عسكرية مباشرة.