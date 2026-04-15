غارات إسرائيلية تستهدف بلدات برعشيت والصوانة والبابلية والمنطقة الواقعة بين بلدتي القليلة والحنيةً جنوب لبنان

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارةً على المنطقة الواقعة بين بلدتي القليلة والحنيةً في جنوب لبنان. كما أغار على بلدة برعشيت في جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط إصابات.

ونفّذت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة على بلدة الصوانة في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط إصابات. واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة البابلية في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

واستهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي صباح اليوم سيارةً على طريق بلدة السعديات في جبل لبنان. كما استهدف سيارةً على أوتوستراد بلدة الجية في جبل لبنان. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم على بلدات المحمودية، وياطر، وزبقين، وصديقين، والنبطية الفوقا، وعلى مدخل بلدة القليلة، وعلى طريق حبوش – عربصاليم في جنوب لبنان.

واستهدف القصف المدفعي المعادي فجر اليوم، محيط مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان. وأغار الطيران الإسرائيلي فجراً على بلدتي المجادل وأنصارية في جنوب لبنان. وسقط 5 شهداء في غارة استهدفت بلدة انصارية الجنوبية. وقام الجيش الإسرائيلي بتفجير منازل في بلدة حانين في جنوب لبنان. وأغار الطيران الإسرائيلي ليلاً، على بلدة جباع في جنوب لبنان، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ منذ فجر الثاني من مارس الماضي سلسلة غارات استهدفت العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه وشماله وجبل لبنان. ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة حتى الساعة. وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف مارس الماضي توغلاً داخل الأراضي اللبنانية جنوب لبنان.