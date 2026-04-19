إصابة 7 أشخاص إثر سقوط بلكونة خلال حفل زفاف بدمنهور

شهدت قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم، حادثًا مأساويًا إثر سقوط بلكونة بالطابق الثاني بمنزل أثناء تواجد عدد من المدعوين في حفل زفاف، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية. وبالفحص، تبين انهيار بلكونة بالدور الثاني بمنزل مكوّن من طابقين بقرية سنهور التابعة لمركز دمنهور.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور لاتخاذ شؤونها، وفرض كردون أمني حول المنزل، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.