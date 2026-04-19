مصطفى بكري: المتشددون في الحرس الثوري يرون الهدنة الموقتة تفريطا في أمن إيران القومي

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الحرس الثوري بات «المرجعية الأساسية» في إيران اليوم، مستشهدا باعتذار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن الاعتداءات التي طالت دول الخليج، بينما قام الحرس الثوري بعدها بساعات بإطلاق صواريخ ومسيرات تجاه تلك الدول.

وأشار خلال تصريحات لـ «Extra News» إلى مرافقة الحرس الثوري للوفد المفاوض في إسلام آباد، قائلا: «ما يتم الآن لا أتصور إنه يذهب إلى معقل السياسة ولكن معقل المتشددين الذين يرون أن الفرصة سانحة، وأنه إذا ما قبلوا بهدنة مؤقتة فهم يفرطوا في الأمن القومي لإيران، إذا ما سلموا اليورانيوم المخصب فهم بذلك لن يستطيعوا أن يواجهوا الشعب الإيراني بعد كل ما حدث، وخاصة أن أمريكا ترفض حتى الآن فك تجميد الأصول في المرحلة الأولى، والمقدرة بحوالي 20 مليار دولار».

وشدد أن «الطرفين يدفعان بنا إلى هاوية سحيقة والمنطقة من ستدفع الثمن»، مستشهدا بزيادة أسعار النفط وصعود الدولار، والإقبال الكبير على شراء الذهب، بهدف «التأمين السياسي» وليس الاستثمار، تحسبا لفرض عقوبات.

وأكد أن اتفاق السلام الكامل بين الطرفين مستبعد حاليا ولكنه قد يحدث على المدى البعيد، بينما سيظل صراع القوى مستمرا، مشددا أن كل أموال ونفط المنطقة العربية أصبحت الآن في مهب الريح».

ونوه أن إيران «تلعب بمصير العالم»، في المقابل تمارس أمريكا عنفوانا يمنع الوصول إلى حلول وسطى تلجم طهران وتمنع اعتداءاتها على جيرانها دون كسرها نهائيا.

وأشار إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته، اللذين حذرا من أن «سقوط إيران يعني أن الدور القادم سيكون على تركيا».

وأضاف «بكري» أن مخطط «الشرق الأوسط الجديد» يسعى لتحقيق مزاعم «إسرائيل من النيل إلى الفرات»، مؤكدا أنه في ظل هذا المخطط «لا أحد يأمن على نفسه».