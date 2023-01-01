بولندا تواصل فرض الحظر على الحبوب الرخيصة المستوردة من أوكرانيا

قال نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي، للإذاعة البولندية اليوم الجمعة، إن بلاده قررت تمديد الحظر المفروض على الحبوب الرخيصة المستوردة من أوكرانيا المجاورة إلى ما بعد 15 سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن دول أوروبا الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا أغلقت أسواقها، بموافقة بروكسل، أمام القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس القادمة من أوكرانيا حتى ذلك التاريخ في محاولة لحماية قطاعاتها الزراعية.

ولا يتأثر عبور المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى بلدان ثالثة بحظر الاستيراد.

ورغم ذلك، بقيت كميات كبيرة من الحبوب في البداية في بولندا على طول الطريق حيث انخفضت الأسعار، ما أدى إلى تنظيم احتجاجات من قبل المزارعين البولنديين في فصل الربيع.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي" عن كاتشينسكي قوله إنه إذا لم يتم تمديد الحظر الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي، ستواصل بولندا فرضه بشكل مستقل.

وقال كاتشينسكي إنه يتوقع أن تتصرف دول أخرى بطريقة مماثلة، حيث لا يمكن لبولندا التضحية بزراعتها، وأكد أنه "ينبغي أن يكون أصدقاؤنا الأوكرانيون على دراية بذلك".

وشدد كاتشينسكي على أن بولندا تساعد الأوكرانيين سياسيا وعسكريا.

وقال كاتشينسكي الذي يرأس أيضا حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم: "نريدهم أن ينتصروا في هذه الحرب".