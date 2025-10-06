الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في الطيران المدني

بحث وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات عبدالله بن طوق المري، مع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي بالإنابة مارك بوريل، خلال زيارة رسمية إلى باريس، سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطيران المدني والصناعات المرتبطة به.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أكد عبدالله بن طوق خلال اللقاء قوة العلاقات الثنائية بين الإمارات وفرنسا، مشيراً إلى أن التعاون في قطاع الطيران المدني يشمل نطاقاً واسعاً، بما في ذلك خدمات النقل الجوي وصناعة الطائرات ومختلف الصناعات الداعمة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

واتفق الجانبان، خلال اللقاء بحضور، سفير الإمارات لدى فرنسا فهد سعيد محمد عبدالله الرقبانى، على أهمية مواصلة العمل المشترك واستكشاف فرص جديدة للتعاون.

كما تناول اللقاء أهمية تطوير روابط النقل الجوي بين البلدين، والتي تشكل ركيزة أساسية لنمو وازدهار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ودعم القطاعات المستفيدة من صناعة الطيران، لا سيما التبادل السياحي.

وتواصل العلاقات بين الإمارات وفرنسا نموها المستمر في قطاع الطيران المدني، حيث يرتبط البلدان حالياً بـ58 رحلة أسبوعية مباشرة بين مدنهما، بما يعكس قوة الروابط الاستراتيجية وحرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون في قطاع الطيران وخدماته.