تايمز: قائد فاجنر يلتقي مسئولا من أفريقيا الوسطى على هامش قمة سان بطرسبرج

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، أمس الخميس، عن لقاء جمع قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجينى بريجوجين ومساعد بارز لرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا بأحد الفنادق فى مدينة سان بطرسبرج، وذلك على هامش القمة الروسية الأفريقية الثانية المنعقدة فى المدينة ذاتها.



وأوردت الصحيفة صورة التقطت لبريجوجين وهو يبتسم ويرتدى ملابس غير رسمية عبارة عن "تى شيرت" أبيض وسروال جينز، ويصافح السفير فريدى مابوكا مسئول المراسم لدى رئاسة جمهورية أفريقيا الوسطى، مشيرة إلى دعم مقاتلو فاجنر نظام الرئيس تواديرا.



وأوضحت الصحيفة أن تاريخ الصورة ليس معروفا، لكن دميترى سيتى، وهو شخصية بارزة بفاجنر فى جمهورية أفريقيا الوسطى نشرها أمس الخميس.



ووفقا لـ"تايمز"، يقال إن لقاء بريجوجين مع السفير مابوكا، جرى فى فندق تريزينى بالاس، الذى يملكه قائد فاجنر. وتعد هذه الصور الأولى لبريجوجين فى روسيا منذ إنهاء تمرده.



واعتبرت الصحيفة أن وجود بريجوجين يؤكد على فشل الكرملين ــ أو إحجامه ــ عن الإطاحة به، مشيرة إلى أن ظهوره سيكون مطمئنا لبعض من شركاء موسكو فى أفريقيا، الذين اعتمدوا على خدماته العسكرية.



وأشارت إلى إمكانية إبرام صفقات أيضا، حيث ألمحت قناة عبر تطبيق "تليجرام" مرتبطة بفاجنر إلى الاجتماعات بين بريجوجين ومسئولين من النيجر، حيث يهدد انقلاب عسكرى حاليا فى النيجر بزعزعة استقرار البلد الذى يعد آخر حلفاء الغرب فى منطقة الساحل.



ولم يكن مكان تواجد بريجوجين واضحا منذ تمرده. والأسبوع الماضى، أفادت تقارير بأنه أجرى لقاءً مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ثم ظهر بريجوجين فى مقطع فيديو مع قواته فى بيلاروسيا.



كان بوتين قد افتتح أعمال القمة الروسية الأفريقية بتعهد بعشرات آلاف الأطنان من الحبوب المجانية لـ 6 دول على القارة فى غضون شهور.