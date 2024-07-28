انهيار عقار من 3 طوابق بشارع السكة الحديد في المنصورة

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انهار عقار مكون من 3 طوابق بشارع السكة الجديدة أكبر الشوارع التجارية في المنصورة، والتي تحمل مباني ذات طابع معماري قديم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من الأهالي بانهيار عقار بشكل مفاجئ.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، وقوات الإنقاذ البري والحماية المدنية لمكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن العقار قديم وخال من السكان، ومكون من 3 طوابق.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وأسفر الحادث عن إصابة فتاة نتيجة اختناق من غبار المنزل المهدوم وتدعى وعد أشرف أرمياء، 19 سنة، طلخا وأصيبت باختناق وصعوبة بالتنفس وجرى نقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعى لتلقي العلاج.

وفرضت الأجهزة الأمنية، كردونا أمنيا حول المبنى وإخلاء المنازل المجاورة.

وعرض المحضر على النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.