محافظ شمال سيناء يوجه برفع كفاءة الطريق الدولي من العريش إلى بئر العبد

عقد اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اجتماعًا برئاسته، وبحضور مدير مديرية الطرق والنقل، ومدير مرور شمال سيناء، ورئيس مركز ومدينة بئر العبد، ومندوب من شركة الكهرباء ومندوبين عن شركات إنتاج الملح؛ لمناقشة الوضع الحالي للطريق الدولي الساحلي في المسافة بين قريتي المزار والروضة، استجابة لكثرة الشكاوى بوقوع حوادث طرق في هذه المنطقة.

ووجه اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، شركات الملح بعمل طريق مدق من منطقة إنتاج الملح إلى منطقة الغسيل بطول 4 كيلومترات، لتجنب سير سيارات الملح الخام على الطريق الدولي منعًا لتساقط الملح على الطريق.

كما وجه المحافظ، مديرية الطرق برفع كفاءة الطريق الدولي من العريش إلى بئر العبد، عن طريق ردم الحفر في تلك المنطقة.

وشدد محافظ شمال سيناء، على مجلس مدينة بئر العبد وشركة الكهرباء بحصر الأعطال بمنطقة المزار والتلول وإنارة الطريق، وتكليف إدارة مرور شمال سيناء بعمل تحويلة عند منطقة العمل ووضع علامات تحذيرية أثناء الأعمال.