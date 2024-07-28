فرنسا تندد بالضربة على مجدل شمس وتدعو إلى تفادي تصعيد عسكري جديد

أدانت فرنسا هجوم على مجدل شمس في الجولان المحتل، اليوم الأحد، ودعت مواطنيها لتجنب السفر إلى لبنان وإسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية، عن وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، قولها إن باريس دعت لتجنب أي تصعيد عسكري جديد بعد هجوم مجدل شمس.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن 12 شخصا، من بينهم أطفال، قتلوا في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

واتهمت إسرائيل حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران بالمسئولية عن الضربة، وتوعدت بتكبيده ثمنا باهظا.

وفي المقابل، نفى حزب الله أي مسئولية له عن الهجوم، الذي عزز المخاوف من اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل.



