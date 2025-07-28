رئيس وزراء فلسطين أمام مؤتمر نيويورك: الفلسطينيون ليس محكوما عليهم بالاحتلال والنفي الأبدي

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في كلمة خلال مؤتمر نيويورك حول القضية الفلسطينية الاثنين، أن هذا المؤتمر يحمل وعدا وتعهدا للشعب الفلسطيني بأن "الظلم التاريخي" الذي لحق بهم يجب أن ينتهي وأن ما يحدث في غزة هو "أحدث وأوحش تجلياته، ونحن جميعا مدعوون أكثر من أي وقت مضى للتحرك".

وأضاف أن هذا المؤتمر هو رسالة للشعب الفلسطيني بأن العالم "يدعمنا في تحقيق حقوقنا في الحياة والحرية والكرامة وأرضنا، وحقنا في دولتنا ذات السيادة".

وقال إن المؤتمر هو أيضا رسالة للإسرائيليين مفادها أن هناك طريقا للسلام والتكامل الإقليمي، وفقا لموقع الأمم المتحدة.



وتابع: "سيتحقق ذلك من خلال استقلالنا لا دمارنا، ومن خلال تحقيق حقوقنا لا استمرار إنكارها، وأن الفلسطينيين ليس محكوما عليهم بالاحتلال والنفي الأبدي، وأن الفلسطينيين والإسرائيليين ليس محكوما عليهم بحرب أبدية، وأن هناك طريقا آخر - طريقا أفضل يؤدي إلى سلام مشترك وأمن مشترك وازدهار مشترك في منطقتنا، ليس لأحد على حساب الآخر، بل للجميع".