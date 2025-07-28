 رئيس وزراء فلسطين أمام مؤتمر نيويورك: الفلسطينيون ليس محكوما عليهم بالاحتلال والنفي الأبدي - بوابة الشروق
الإثنين 28 يوليه 2025 6:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء فلسطين أمام مؤتمر نيويورك: الفلسطينيون ليس محكوما عليهم بالاحتلال والنفي الأبدي

رئيس وزراء فلسطين
رئيس وزراء فلسطين

نشر في: الإثنين 28 يوليه 2025 - 6:11 م | آخر تحديث: الإثنين 28 يوليه 2025 - 6:11 م

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في كلمة خلال مؤتمر نيويورك حول القضية الفلسطينية الاثنين، أن هذا المؤتمر يحمل وعدا وتعهدا للشعب الفلسطيني بأن "الظلم التاريخي" الذي لحق بهم يجب أن ينتهي وأن ما يحدث في غزة هو "أحدث وأوحش تجلياته، ونحن جميعا مدعوون أكثر من أي وقت مضى للتحرك".

وأضاف أن هذا المؤتمر هو رسالة للشعب الفلسطيني بأن العالم "يدعمنا في تحقيق حقوقنا في الحياة والحرية والكرامة وأرضنا، وحقنا في دولتنا ذات السيادة".

وقال إن المؤتمر هو أيضا رسالة للإسرائيليين مفادها أن هناك طريقا للسلام والتكامل الإقليمي، وفقا لموقع الأمم المتحدة.


وتابع: "سيتحقق ذلك من خلال استقلالنا لا دمارنا، ومن خلال تحقيق حقوقنا لا استمرار إنكارها، وأن الفلسطينيين ليس محكوما عليهم بالاحتلال والنفي الأبدي، وأن الفلسطينيين والإسرائيليين ليس محكوما عليهم بحرب أبدية، وأن هناك طريقا آخر - طريقا أفضل يؤدي إلى سلام مشترك وأمن مشترك وازدهار مشترك في منطقتنا، ليس لأحد على حساب الآخر، بل للجميع".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك