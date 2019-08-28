قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه يجيد العزف على الجيتار، بالإضافة إلى التمثيل الذي أحبه كثيرًا في فترة الطفولة، ولكنه التوجه إلى كرة القدم.

وأضاف في لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الثلاثاء، «كنت بحب وأنا صغير أقعد أعمل فيلم وسيناريو مع أخواتي وقرايبي، وكنت بغني وجدي الله يرحمه كان عنده قاعدة يوم الخميس بليل كان يلعب عود، ويغني لفريد الأطرش، وكان بيحبه أكثر من عبدالحليم حافظ ، وكنت بستغرب ولما ركزت لقيت فريد كان بيلحن، وماسكة العود ليها قيمة عند الناس بتوع زمان».

وأشار إلى أنه لحن لأكثر من مغنى على الساحة الفنية، ومنهم عمرو دياب، ومحمد حماقي، والفنانة شرين عبد الوهاب، والفنانة سميرة سعيد.