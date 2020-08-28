يجري رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، يوم الاثنين المقبل، الاستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلف بتشكيل حكومة جديدة.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الجمعة، إن الرئيس عون يُجري الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، يوم الاثنين المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا.

وتنتهي الاستشارات النيابية بعد ظهر الاثنين المقبل.

ويتشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد انتهاء الاستشارات حول نتائجها، ثم يستدعى من حاز على العدد الأعلى لأصوات النواب ويتم إبلاغه بالتكليف.

وكان حسان دياب، أعلن في 10 أغسطس الحالي استقالة حكومته، على خلفية انفجار 4 أغسطس الذي هز مرفأ بيروت، وطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الحكومة الاستمرار بتصريف الأعمال.

وتشكلت حكومة دياب في 21 يناير الماضي من 20 وزيراً، برئاسته، خلفاً لحكومة الحريري السابقة.