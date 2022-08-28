انطلاق أعمال الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالإطلاع على تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، المتضمن كل الجهود والأنشطة التي تمت بين دورتي المجلس في مختلف قطاعات العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك.



وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في كلمة لها: "نركز على مواصلة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالصحة والشباب والمرأة والأسرة والطفولة".



وأوضحت أن جدول أعمال اللجنة الاجتماعية يتصدره الإعداد والتحضير للدورة (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في دورتها الخامسة، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية التنموية، وغيرها من الموضوعات الاجتماعية التي تتعلق بالحياة اليومية للإنسان العربي.



وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يتم إطلاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين على توصيات اللجنة الاجتماعية في اجتماعه المقرر عقده في الأول من سبتمبر المقبل، ومن ثم رفع الموضوعات على المجلس على المستوى الوزاري في اليوم التالي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كل الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تُعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.



كما لفتت إلى أن اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي سوف تبدأ أعمالها غدا الاثنين لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تمثل أولوية في العمل الاقتصادي العربي المشترك.