ارتفاع إصابات جدري القرود في الولايات المتحدة إلى أكثر من 17 ألف حالة

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، أن حصيلة عدد حالات الإصابة بجدري القرود بلغت 17432 حالة في مختلف الولايات الأمريكية.

وذكر بيان للمركز الأمريكي اليوم الأحد، أن حالات الإصابة بلغت 3291 حالة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وحدها، وتليها ولاية نيويورك التي سجلت 3124 حالة، ثم ولاية فلوريدا بعدد 1739 حالة وولاية تكساس التي سجلت 1472 حالة وتلتها جورجيا بعدد 1299 حالة.

وينتشر جدري القرود عادة من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر بالطفح الجلدي المُعدي أو سوائل الجسم، كما يمكن أيضًا أن ينتقل من إفرازات الجهاز التنفسي أثناء الاتصال المطول وجهًا لوجه، أو أثناء الاتصال الجسدي.