تنظم دار أوبرا الإسكندرية، حفلًا فنيًا لعازف الإيقاع الفنان سعيد الأرتيست، وفرقة الإيقاعات الشرقية، يوم ٩ سبتمبر المقبل.



ويتضمن برنامج الحفل، باقة متنوعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية، وإرتجالات مختلفة على آلات الإيقاع الشرقية بالإضافة إلي مؤلفات الأرتيست منها: مجانين، وإحنا الشباب، وميدلي إسكندراني، وتقاسيم مصرية، وصباح مصري، ومكسرات وغيرها العديد من المفاجآت المتميزة التي أعدها الأرتيست خصيصا لجمهور الإسكندرية.



ويشار إلى الفنان سعيد الأرتيست بدأ مشواره في عالم الإيقاع بمحافظة الإسكندرية حتى أصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة لبراعته وتميزه في العزف على آلة الطبلة، وفي عام 1980 قرر الأرتيست أن يذهب إلى القاهرة لتصبح نقطة انطلاق لمشواره الفني في عالم الايقاع.



وأصبح عضوًا بارزًا في العديد من أشهر وأعرق الفرق الموسيقية والفنية في ذلك الوقت منها فرقة هاني مهني، والفرقة الماسية، وفرقة خالد فؤاد، وأوركسترا المايسترو مصطفى ناجي.



كما شارك بالعزف مع عمالقة الطرب في مصر والوطن العربي منهم فايزة أحمد، وصباح، وطلال مداح، وسعاد محمد، ووردة، ووديع الصافي، وكارم محمود، وفايد محمد فايد، ومحمد عبده، وميادة الحناوي، وعمرو دياب، وأصالة، ومنذ هذا الوقت وله بصمة واضحة وتاريخ فني طويل في تغيير مفهوم الإيقاع وصل به إلى العالمية.