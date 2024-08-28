لائحة اتهام معدلة في قضية الاحتيال الانتخابي ضد ترامب

قدم المستشار الخاص الأمريكي جاك سميث الثلاثاء لائحة اتهام معدلة في قضية الاحتيال الانتخابي ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتُبقي اللائحة على نفس التهم الجنائية ولكنها تزيل بعض الادعاءات ضد ترامب، وذلك بعد حكم صدر في تموز/يوليو يفيد بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة مفترضة من الملاحقة القضائية عن الأعمال الرسمية أثناء فترة توليهم المنصب.

ويُتهم ترامب وعدة أشخاص بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وخسر الجمهوري ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن في ذلك الوقت واتهم بمحاولة تغيير نتيجة الانتخابات بأثر رجعي عن طريق الضغط على القادة السياسيين في الحكومة الفيدرالية وفي ولايات مثل جورجيا.

وبعد تقديم لائحة الاتهام، توصل بعض من مساعدي ترامب السابقين إلى اتفاق مع مكتب الادعاء العام واعترفوا بالذنب. ويسعى ترامب للعودة إلى البيت الأبيض بالفوز في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويوم الاثنين، استأنف سميث حكما قضائيا رفض قضية الوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب في مقر إقامته في مار إيه لاجو بفلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض.

وتم رفض القضية في منتصف تموز/يوليو بعد أن أعربت القاضية الاتحادية إيلين كانون، التي تم تعيينها من قبل ترامب، عن شكوكها بشأن قانونية تعيين وزارة العدل الأمريكية لسميث.

ودفع ترامب ببراءته عندما تم تقديم التهم في ميامي العام الماضي.

وقد يؤدي قبول الاستئناف في هذه القضية إلى إعادة فتح الإجراءات. ومع ذلك، يعتبر من المستحيل عمليا أن تتم المحاكمة قبل انتخابات عام 2024.