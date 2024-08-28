لقي 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 6 آخرون إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم شمال كمين البرشا بمركز ملوى.

كان اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا، تلقي إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، لمحل الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة كلا من: الشافعي عبد الجواد 50 سنة، جابر شاكر غالي 58 سنة، عبد الرحمن محمد أحمد محمود 38 سنة، مجهول الهوية ذكر 35 سنة، وإصابة 6 آخرين هم: "خلف السيد فرغلي 50 سنة، محمود صلاح عطية 31 سنة، سامي محمد ذكي 50 سنة، يوسف جابر شاكر 11 سنة، واثنين آخرين مجهولي الهوية".

وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي للعلاج اللازم والجثث للمشرحة، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.