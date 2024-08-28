إعلام عبري: إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمالي إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن ثلاثة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمالي إسرائيل، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

جاء ذلك بعد انطلاق صفارات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: «تم رصد إطلاق صاروخين على محيط (مستوطنة) كريات شمونة، دون معلومات عن وقوع إصابات»، بحسب وكالة الأناضول.

وأشارت إلى تسجيل سقوط صاروخ عند مدخل المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى (شمال)، ما تسبب بأضرار طفيفة في البنية التحية.

وذكرت أن صفارات الإنذار سبق ودوت في مستوطنات كريات شمونة، وبيت هيلل، ومرجليوت، وكفار جلعادي، والمنارة.​​​​​​​

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفًا يوميًّا عبر الخط الأزرق الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.