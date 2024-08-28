 الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين: يؤججون العنف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين: يؤججون العنف

وكالات
نشر في: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 5:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 5:55 م

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وحضّت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إسرائيل على التصدي لهذه المجموعات المتطرفة المتهمة بتأجيج أعمال العنف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت إن هذه الرزمة الجديدة من العقوبات تستهدف خصوصًا منظمة «هاشومير» غير الحكومية المتهمة بتقديم دعم مادي إلى مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية.

وتزايد عنف المستوطنين، بشكل كبير، خلال الأيام الماضية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أضرم عشرات المستوطنين المتطرفين، كثير منهم ملثمون، النار في منازل ومركبات في قرية جيت الفلسطينية في الضفة الغربية الأسبوع الماضي.

ويوم الجمعة، قال البيت الأبيض، إن الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة ويجب أن تتوقف.

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