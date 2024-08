الاتحاد الأوروبي: انتهاك وضع المسجد الأقصى يهدد الاستقرار الإقليمي

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن الأعمال التي تنتهك وضع المسجد الأقصى في القدس الشرقية، تشكل «تهديدًا للاستقرار الإقليمي».

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم الأربعاء، ردًا على دعوة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى وقف «أعمال إسرائيل غير القانونية التي تنتهك الوضع القانوني للأماكن التاريخية والمقدسة في القدس».

وأشار بوريل إلى أنه يشارك الصفدي، مخاوفه بشأن وضع الأماكن المقدسة، وتطرق إلى الأعمال التي تفتح الطريق أمام حدوث الانتهاكات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي قاد الاقتحامات للمسجد الأقصى وأدلى بتصريحات بشأن بناء كنيس في المسجد.

وأكد بوريل أن تلك المخاوف «مشروعة بشكل كامل»، مشددًا على ضرورة أن يبحث المجتمع الدولي هذا الموضوع، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «وفا».

I share DPM @AymanHsafadi’s concerns about the repeated violations of the Status Quo of the Holy Sites, under continued threat including from Minister Ben Gvir.



They are fully legitimate and must be addressed by the international community.



Regional stability is at stake. https://t.co/k3y65BsPjK