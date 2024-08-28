شركة ديسكفر إيرلاينز الألمانية تتمكن من تسيير معظم رحلاتها رغم إضراب الطيارين

تمكنت شركة ديسكفر إيرلاينز التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران من تسيير معظم رحلاتها اليوم الثلاثاء على الرغم من إضراب الطيارين وأطقم الضيافة بسبب نزاع على الأجور.

وقالت شركة الطيران العارض الألمانية إنه في اليوم الأول من الإضراب الذي من المقرر أن يستمر أربعة أيام، أقلعت معظم الرحلات المقررة البالغ عددها حوالي 55 رحلة كما كان مخططا لها، ووصفت عمليات الإلغاء بأنها "فردية ".



وذكرت شركة "فرابورت" المسؤولة عن تشغيل المطار أنه تم إلغاء سبع رحلات جوية، بما في ذلك رحلات إلى بالما دي مايوركا وإيبيزا وميكونوس.



وتأسست شركة ديسكفر في عام 2021، وتسير الشركة 27 طائرة من ميونيخ وفرانكفورت إلى مختلف وجهات العطلات في أوروبا وأماكن أخرى.

وتواجه شركة الطيران أياما من الاضطراب بعد دخول نقابة "كوكبيت" للطيارين ونقابة "أوفو" لطواقم الضيافة إضرابا للاحتجاج على اتفاق أجور مع نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات. وترغب النقابتان الأصغر في تمرير اتفاقاتهما الخاص مع شركة الطيران.

وبرغم الإضراب، أعلنت ديسكفر أنه من المخطط أن يتم تشغيل نحو 270 رحلة على مدار مدة الإضراب.