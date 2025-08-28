زيلينسكي غاضب من حظر المجر دخول قائد سلاح المسيرات الأوكراني منطقة شنجن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فرضت المجر حظرا لمدة ثلاث سنوات على دخول روبرت بروفدي، قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني، لمنطقة شنجن وذلك عقب هجوم بطائرات مسيرة استهدف خط أنابيب نفط روسي يصل إلى المجر، الأمر الذي أثار غضب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في بيان نشرته وكالة الأنباء المجرية الرسمية (إم تي أي)، إن "الهجوم الجوي الكثيف الأخير على خط أنابيب النفط دروجبا يمثل اعتداء على سيادة المجر".

وأعلن الجيش الأوكراني أنه هاجم محطة الضخ في نيكولسكوي بمنطقة تامبوف وسط روسيا قبل نحو أسبوع ونصف، مما ألحق أضرارا جسيمة بالمحطة.

وبخلاف بقية دول الاتحاد الأوروبي، ما زالت المجر وسلوفاكيا تعتمدان على روسيا في استيراد النفط والغاز، وتستلمان إمداداتهما النفطية عبر خط أنابيب دروجبا.

ولا تسري العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو على الغاز الطبيعي أو النفط المنقول عبر خطوط الأنابيب.

وقال سيارتو إن "أوكرانيا تدرك جيدا أن خط أنابيب دروجبا لا غنى عنه لأمن الطاقة في المجر"، مضيفا أن الهجوم الأخير كان بالغ الخطورة إلى حد أن المجر كادت تضطر للجوء إلى احتياطياتها الإستراتيجية خلال فترة الإصلاح الطويلة.

وذكرت مصادر مجرية أن الإمدادات عبر خط الأنابيب لم تُستأنف إلا اليوم الخميس فقط.

وأوضح سيارتو أن حظر دخول بروفدي يسري على كامل منطقة شنجن التي تتيح السفر بدون تأشيرة.

وردا على ذلك، وصف زيلينسكي هذه الخطوة بأنها "محاولة أخرى من المسؤولين المجريين لتزييف الحقائق وتحميل أوكرانيا مسؤولية الحرب المستمرة"، مشيرا إلى أن ذلك جاء عقب هجوم روسي عنيف على كييف ليلة الأربعاء.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "لقد ذهب المسؤولون المجريون إلى حد محاولة التمييز ضد أفراد من الجالية المجرية في أوكرانيا بسبب مشاركتهم في الدفاع عن دولتنا وشعبنا".

وأضاف: "إذا كانت المجر قد منعت بالفعل دخول أحد القادة العسكريين الأوكرانيين، وهو من أصل مجري ويحمل الجنسية الأوكرانية، إلى أراضيها وإلى كامل منطقة شنجن، فإن ذلك أمر يثير الاستياء".