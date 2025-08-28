مجلس المصدرين الأتراك: نتوقع تجارة بـ3 مليارات دولار مع سوريا قريبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى جولتبه، إن المجلس يتوقع حجم تجارة يتجاوز 3 مليارات دولار بين تركيا وسوريا في ظل الإدارة الجديدة، خلال فترة قصيرة.

جاء ذلك في كلمته باجتماعات الأعمال الثنائية بين الوفدين التجاريين السوري والتركي في دمشق، الأربعاء، وفقا لمراسل الأناضول.

وتطرق جولتبه إلى العلاقات بين البلدين ومعرض دمشق الدولي بنسخته الـ62، الذي افتُتح أمس بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير التجارة التركي عمر بولاط.

وأكد أهمية الأعمال التي نفذتها تركيا في سوريا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: "مع الإدارة الجديدة في سوريا، نرى إمكانات تجارية تتجاوز 3 مليارات دولار خلال فترة قصيرة".

وأردف: "يمكن لتركيا أن تكون نموذجا جيدا. نعتقد أنه يمكننا بسهولة توفير إمكانات كبيرة من خلال تقديم التوجيه".

وأشار إلى الزيادة الأخيرة في التجارة الثنائية، موضحا أن الشركات التركية قادرة على الاستفادة من فرص الاستثمار المتبادل والتركيز على جميع القطاعات في سوريا، لا سيما في المناطق القريبة من تركيا.

وذكر أن تركيا ستركز بصورة خاصة على قطاع الأغذية في السوق السورية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن وزير التجارة التركي يزور سوريا على رأس وفد كبير من رجال الأعمال، للمشاركة في معرض دمشق الدولي في الفترة بين 27 أغسطس الجاري إلى 5 سبتمبر المقبل.

وفي 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.