 أردوغان وزيلينسكي يبحثان عملية السلام بين أوكرانيا وروسيا - بوابة الشروق
الخميس 28 أغسطس 2025 11:24 م القاهرة
أردوغان وزيلينسكي يبحثان عملية السلام بين أوكرانيا وروسيا

الأناضول
نشر في: الخميس 28 أغسطس 2025 - 11:14 م | آخر تحديث: الخميس 28 أغسطس 2025 - 11:14 م

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العلاقات الثنائية وعملية السلام لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أردوغان وزيلينسكي، الخميس، وفق دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقالت دائرة الاتصال في منشور على منصة "إن سوسيال NSocial" التركية، إن الرئيس أردوغان ونظيره الأوكراني بحثا العلاقات بين البلدين، وعملية السلام بين موسكو وكييف، وقضايا إقليمية ودولية.

وذكر الرئيس أردوغان، أن تركيا تابعت اجتماعات ألاسكا وواشنطن عن كثب، وأنها تواصل مساعيها لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل المساهمة في أمن أوكرانيا مع إحلال السلام فيها.

وأكد أن الحل العادل بين أوكرانيا وروسيا ممكن، وأن مفاوضاتهما الجارية بالخصوص يجب أن تتعزز وتستمر.

كما أكد أن تركيا مستعدة لبذل قصارى جهدها لتسهيل الاتصالات رفيعة المستوى التي ستمهد الطريق للسلام بين البلدين.

وهنأ أردوغان، زيلينسكي بمناسبة ذكرى استقلال أوكرانيا الموافق 24 أغسطس من كل عام.

