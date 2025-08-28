سبعة مرحلين من أمريكا وصلوا إلى رواندا في أغسطس بموجب اتفاقية مع واشنطن

قالت السلطات في رواندا، اليوم الخميس، إنه جرى نقل سبعة مهاجرين من الولايات المتحدة إلى رواندا في أغسطس بموجب اتفاقية ترحيل مع الولايات المتحدة.

وأكد رواندا، في وقت سابق من أغسطس، أنها سوف تقبل ما يصل إلى 250 مرحلا من الولايات المتحدة.

وقالت يولاند ماكولو المتحدثة باسم الحكومة الرواندية في بيان: "وصلت المجموعة الأولى من سبعة مهاجرين تم فحصهم بعناية إلى رواندا في منتصف أغسطس".

يشار إلى أن رواندا هي واحدة من أربع دول أفريقية توصلت إلى اتفاقيات ترحيل مع واشنطن والدول الأخرى هي أوغندا وإسواتيني وجنوب السودان.

ولم ترد معلومات بشأن هويات المرحلين الذين تم إرسالهم إلى رواندا الشهر الجاري.

وقالت ماكولو: "ثلاثة من الأفراد أعربوا عن رغبتهم في العودة لبلدانهم الأم بينما أبدى أربعة رغبة في البقاء وبناء حياة في رواندا".

- هذا الخبر من وكالة