نجوم مصر وبلغاريا وإيطاليا وإسبانيا ورومانيا في «أوبرا عايدة»

تقدم دار الأوبرا المصرية إنتاجا جديدا لأوبرا "عايدة" لمدة 4 ليال من 26 إلى 30 سبتمبر الجاري على المسرح الكبير.

وتشارك في العرض فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى وفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني ومصمم الرقصات أرمينيا كامل، وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو الإيطالي كريستيان فراتيما، وكورال أوبرا القاهرة قيادة وتدريب باسكال روزيه، ومن إخراج هشام الطلي.

وأكد الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا أن الإنتاج الجديد يعيد تجسيد القصة الشهيرة لأوبرا "عايدة" بتصورات مبتكرة لجميع العناصر الفنية الخاصة بالعرض.

وأشار إلى أن الرؤية المستحدثة تصاحبها ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية على شاشات المسرح وتبرز محور الأحداث التي تدور حول الصراع بين العاطفة والواجب.

يؤدي الأدوار الرئيسية السوبرانو إيمان مصطفى بالتبادل مع البلغارية الينا بارانوفا في دور "عايدة"، التينور الإيطالي داريو دي فيتري بالتبادل مع الإسباني إنريكي فيرير في دور "راداميس"، الباريتون عماد عادل بالتبادل مع مصطفى محمد في دور "أموناصرو"، الميتزوسوبرانو جولي فيظي بالتبادل مع جيهان فايد في دور أمنيرس، الباص الإيطالي جراتسيانو دالافالي بالتبادل مع رضا الوكيل في دور "رامفيس"، الباص باريتون الرومانى جيلو دوبريا بالتبادل مع عبدالوهاب السيد وأسامه جمال في دور الملك.

وتشارك السوبرانو داليا فاروق بالتبادل مع رشا طلعت في دور كبير الكهنة والتينور تامر توفيق بالتبادل مع إبراهيم ناجي وأسامة على في دور الرسول.

المعروف أن أوبرا "عايدة" للموسيقار الإيطالي العالمي فيردي ووضع نصها الغنائي الإيطالي جيسلا نزوني عن قصة عالم الآثار الفرنسي أوجست مارييت يخلد خلالها انتصار المصريين على الأحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعوني راداميس في غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد أسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذي اكتشف خطتهما وأمر بدفنهما حيين وظهرت للنور لأول مرة على مسرح الأوبرا الخديوية في 24 ديسمبر عام 1871 وتتميز بالديكورات الفخمة التي تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضاري.