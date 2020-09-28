لبنان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 37272 والوفيات إلى351

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، في لبنان اليوم الإثنين، إلى 37272 بعد تسجيل 1018 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 351 .



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 1018 إصابة كورونا جديدة بينها 1017 من بين المقيمين وحالة واحدة من بين الوافدين اللبنانيين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المؤكدة إلى 37272 منذ 21 شباط/ فبراير الماضي.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى351 منذ 21 شباط/ فبراير الماضي.



وبلغ عدد الحالات الحرجة 178 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 16676.



وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 آذار / مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار الفيروس الفتاك ، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي.