الرئيس الجزائري يعقد اجتماعا لمناقشة التحضيرات لأولمبياد طوكيو وألعاب البحر المتوسط 2022

ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الإثنين اجتماعا بحث خلاله التحضيرات الخاصة بمشاركة الجزائر في دورة الألعاب الأولمبية المقرر تنظيمها في طوكيو في شهر يوليو المقبل، وكذلك الاستعدادات الجارية لإقامة دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 بولاية وهران (شمال غرب).



وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم إنه تم خلال الاجتماع أيضا عدة قضايا مسائل ذات الصلة بالوضعية العامة للرياضة النخبوية والأولمبية، حيث أعطى الرئيس تبون توجيهات محددة للتحضير الجيد المادي والبشري لهذه المنافسات الدولية، والنهوض بصفة عامة بالرياضة بداية من المدرسة.



وأمر الرئيس تبون بتحسين آليات اكتشاف وانتقاء المواهب الرياضية منذ الصغر في كل الولايات الجزائرية، وتوجيههم وتدريبهم بأحسن المدربين الجزائريين والدوليين، كما أمر تبون بترديد النشيد الوطني في كل المحافل الرياضية المحلية والإقليمية.



كما قرر الرئيس الجزائري الانطلاق الفوري في تنظيم الرياضة المدرسية بكل أطوارها، والجامعية واستئناف تنظيم البطولات في كل المراحل.