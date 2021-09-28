رئيس الحكومة اليمنية يصل عدن وسط تصاعد الاحتجاجات على التدهور الاقتصادي

وصل معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة عدن، جنوبي البلاد، قادماً من محافظة حضرموت(شرقاً).



وأكد مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن عبدالملك وصل برفقة عدد من أعضاء حكومته، دون الإشارة إلى ما إذا كان سيستقر في العاصمة المؤقتة عدن والتي غادرها في مارس الماضي لدواع أمنية.



ويأتي وصول عبدالملك، وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها محافظات عدن وتعز والمكلا وأبين، والمنددة بانهيار العملة المحلية وتردي الخدمات والوضع المعيشي.



وطالب المحتجون الذين أغلقوا الشوارع الرئيسية وأعلنوا العصيان المدني في تلك المحافظات، بعودة الحكومة إلى البلاد، ووضع حلول عاجلة لإنقاذ العملة المحلية وتحسين الخدمات ومحاسبة الفاسدين.



وغادرت الحكومة الشرعية، عدن، عقب اقتحام محتجين في مارس الماضي، مقر الحكومة في قصر معاشيق من قبل موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا.