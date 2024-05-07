منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: لا توجد أدلة كافية على استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها لا ترى أدلة كافية على استخدام أسلحة كيميائية في منطقة الحرب في أوكرانيا، بعدما اتهمت كل من روسيا أوكرانيا بعضها البعض بنشر هذه الأسلحة.

وذكرت المنظمة اليوم الثلاثاء إن الدولتين قدمتا معلومات للمنظمة فى هذا الشأن، مضيفة أن الاتهامات "لم يتم دعمها بشكل كاف".

وأفادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه على الرغم من ذلك فإن الوضع في منطقة الحرب في أوكرانيا لا يزال صعبا، مضيفة أنها كانت تشعر بقلق بالغ بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية.

وكانت واشنطن قد قالت في الأسبوع الماضي إن روسيا استخدامت مواد كيميائية كأسلحة في أوكرانيا، بينما نفت موسكو القيام بذلك.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا من بين الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، لذلك فإن الدولتين ملتزمتان بتدمير كل مخزوناتهما من الأسلحة الكيميائية وعدم استخدامها.