كشف الفنان هشام ماجد، عن بعض كواليس مسلسله «أشغال شقة جدا»، مشيرا إلى أن شخصية «مدينة»، الخادمة ذات البنية الجسدية الضخمة التي استعان بها وزوجته أسماء جلال في المسلسل؛ لم تكن بهذا الحجم.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC مصر، إن مشهد حمل «مدينة» له وهو يجلس على الكرسي لم يكن حقيقيا بالكامل، قائلا: «كان فيه مساعدات وجرافيكس في المشهد، وحجمها وطولها في المسلسل كبرناه».

ووجه الشكر إليها لا سيما وأنها من أكثر من تحملوا المشقة في العمل، مضيفا: «هي من أكثر الناس اللي اتبهدلوا معانا، أحيانا كثيرة كان لازم تأكل، وفي الإعادة تأكل أكثر من مرة، وعملت أكشن كثير».

وأشار إلى أن مجال العمل في التمثيل «مرهق»، لكنه يستمتع وزملائه بالمهنة، متابعا: «المهنة متعبة لكن إحنا مستمتعين بمهنتنا وبنحبها، والنجاح بيعوض التعب، لما تكون النتيجة حلوة، بتهون مليون تعب مقابل إنك تحس إنك فرحت الناس وقدمت حاجة جيدة».

كما وجه الشكر للعناصر النسائية التي ساهمت في نجاح المسلسل، قائلا: «أوجه الشكر لكل العناصر النسائية في المسلسل لأنه يقوم على فنانات كثيرة، أولهم السيناريست شيرين دياب، وأسماء جلال عنصر جدًا في المسلسل، والفنانة شيرين وسلوى محمد علي، بالإضافة إلى كل الفنانات اللائي قدمن دور الخادمات».

وعلى صعيد آخر حول انتمائه الكروي، عبر عن حبه لنادي الزمالك قائلا: «الزمالك هيفضل في القلب، طلع نزل، كسب خسر، في نفس المكان».

وعلق على رحيل اللاعب أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، قائلا «ربنا يوفقه، هو لاعب كبير، لكن عمر ما النادي سيقف على لاعب، عمر ما زيزو هو الذي سينقذ الأهلي أو يوقع الزمالك، هو لاعب كبير؛ لكن في الآخر الأهلي والزمالك أندية كبيرة».