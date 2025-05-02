فلسطين: الاحتلال يخطر بهدم 106 منازل وبنايات في مخيمي طولكرم ونور شمس

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بهدم 106 منازل وبنايات في مخيمي طولكرم ونور شمس، خلال 24 ساعة.

وأرفق جيش الاحتلال في الإخطارات، مخططات تظهر باللون الأحمر المنازل المستهدفة في المخيمين، وأمهل المواطنين مدة 24 ساعة لإخلاء ما بداخل منازلهم من مقتنيات.

وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل، إن الاحتلال ينوي هدم (58) بناية في مخيم طولكرم، و(48) منزلا في مخيم نور شمس، وأمهل أصحابها 24 ساعة لأخذ الأثاث والمقتنيات التي بداخلها.

وجدد كميل الدعوة للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، لوقف جريمة الاحتلال غير المسبوقة بحق مخيمي طولكرم ونور شمس، ومدينة طولكرم.

وجدد النداء للمجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال من أجل وقف عمليات الهدم المتواصلة، ووقف هذه الجريمة والتي نتج عنها النزوح القسري من أهلنا بالمخيمين، إضافة إلى عمليات التدمير والتخريب والحصار، والاضرار بالأملاك الخاصة والعامة.

ودعت اللجان الشعبية، ومؤسسات وفعاليات مخيمي طولكرم ونور شمس، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، وتطبيق القرارات الدولية على الاحتلال الاسرائيلي لوقف العدوان وحرب الإبادة والتجويع والتعطيش لشعبنا، وقتل الإنسانية بدم بارد، وانتهاك حقوق الإنسان من أطفال ونساء وشيوخ بشكل همجي بربري نازي متعمد وعنصري لا يمت للإنسانية بأي صلة.

كما طالبت مجلس الأمن، وهيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، بأخذ دورها بالضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي ووقف العدوان فورا عن أبناء شعبنا في الضفة وغزة، وما يتعرض له مخيما طولكرم ونور شمس حاليا من تدمير وتهجير ممنهج بتهجير السكان، وهدم وتدمير وتفجير وحرق البيوت السكنية، لنتفاجأ اليوم بإصدار قرار احتلالي خارج عن القانون الإنساني بهدم 58 منزلا في مخيم طولكرم و48 منزلا في مخيم نور شمس.

ودعت جماهير شعبنا الصامد والصابر تجسيد الوحدة الوطنية، وتعزيز النسيج الوطني والمجتمعي، والتكاتف والتعاضد للوقوف أمام هذا الاحتلال، لإفشال مخططاته الفاشية