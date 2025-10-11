 إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار داخل محل للمراهنات بمدينة جيسن الألمانية - بوابة الشروق
السبت 11 أكتوبر 2025 10:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار داخل محل للمراهنات بمدينة جيسن الألمانية

د ب أ
نشر في: السبت 11 أكتوبر 2025 - 10:19 م | آخر تحديث: السبت 11 أكتوبر 2025 - 10:19 م

أصيب ثلاثة أشخاص في وسط مدينة جيسن، وسط ألمانيا، اليوم السبت، إثر إطلاق نار داخل محل للمراهنات، بحسب ما ذكر متحدث باسم الشرطة.

وأوضح المتحدث أن الجاني فر سيرا على الأقدام وما زال طليقا بعد الحادث الذي وقع بعد الساعة الثالثة بعد الظهر بقليل (1300 بتوقيت جرينتش).

وأضاف أن الشرطة تواصل البحث عن منفذ الهجوم، مشيرا إلى أن الشرطة لا تعتقد أن هناك خطرا يهدد السكان حاليا.

وطوقت قوات الأمن المحل، فيما يتواجد خبراء الأدلة الجنائية في الموقع لجمع المعلومات.

ولم تتوافر حتى الآن معلومات حول مدى خطورة إصابات الضحايا، بينما لا تزال العملية الأمنية جارية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك