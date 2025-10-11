إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار داخل محل للمراهنات بمدينة جيسن الألمانية

أصيب ثلاثة أشخاص في وسط مدينة جيسن، وسط ألمانيا، اليوم السبت، إثر إطلاق نار داخل محل للمراهنات، بحسب ما ذكر متحدث باسم الشرطة.

وأوضح المتحدث أن الجاني فر سيرا على الأقدام وما زال طليقا بعد الحادث الذي وقع بعد الساعة الثالثة بعد الظهر بقليل (1300 بتوقيت جرينتش).

وأضاف أن الشرطة تواصل البحث عن منفذ الهجوم، مشيرا إلى أن الشرطة لا تعتقد أن هناك خطرا يهدد السكان حاليا.

وطوقت قوات الأمن المحل، فيما يتواجد خبراء الأدلة الجنائية في الموقع لجمع المعلومات.

ولم تتوافر حتى الآن معلومات حول مدى خطورة إصابات الضحايا، بينما لا تزال العملية الأمنية جارية.