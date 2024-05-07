دول الخليج تدعو المجتمع الدولي التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد الفلسطينيين

دعت دول مجلس التعاون الخليجي الست، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الانتهاكات العدوانية الإسرائيلية التي تهدد حياة الفلسطينيين الأبرياء.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى جاسم محمد البديوي، في بيان،" المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعمل الجماعي للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية، لوقف انتهاكاتها العدوانية الخطيرة على الأراضي الفلسطينية وتهديدها لحياة المدنيين الأبرياء".

وشدد "على أن استمرار الهجمات الغوغائية والاستفزازات، يقوض فرص إحلال السلام ويعزز من حلقات العنف المتصاعدة في المنطقة، مما يتطلب تدخلاً دولياً فورياً لإنهاء الأزمة"، مؤكداً "أن توسعة نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية ليشمل رفح بعد قطاع غزة، من شأنه أن يعرض أرواح العديد من الشعب الفلسطيني للمخاطر، ومن شأنه كذلك أن يسهم بشكل مباشر في تهديد الأمن والسلم بالمنطقة برمتها".

وجدد البديوي" على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعمه للقضية الفلسطينية"، مشيراً إلى" البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الــ ٤٤ للمجلس الوزاري بمجلس التعاون، الذي تم التأكيد فيه على الالتزام بالدعوة التي تم إطلاقها لعقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة جميع المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية."