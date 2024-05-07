كيربي: الفجوات الباقية بين حماس وإسرائيل يمكن جسرها

أعرب جون كيربي، منسق اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، عن تفاؤله "بإمكانية تضييق الفجوات بين حركة حماس وإسرائيل خلال جولة المحادثات الحالية في مصر".

ونقلت قناة "الجزيرة" عن كيربي توضيحه أن "سبب تفاؤلي هو ما وصلت إليه ورقة التفاوض الآن"، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا جدا.

وقال كيربي: "لا أستطيع التنبؤ بالإطار الزمني للتوصل لاتفاق نهائي لكن آمل أن يتم ذلك قريبا"، مضيفاً: "نعتقد أن نص الاتفاق بعد تعديله يشير إلى أن الفجوات المتبقية يمكن جسرها قطعا".

وتابع: "وجهة نظرنا بشأن رفح (جنوب قطاع غزة) ثابتة ولا ندعم عملية عسكرية كبيرة هناك ونراقب الوضع عن كثب."

وأوضح كيربي أن "(الرئيس الأمريكي جو) بايدن تحدث مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أمس بشأن ضرورة إعادة فتح معبر كرم أبو سالم وننتظر رؤية ذلك"، مؤكداً "نريد إعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم في أقرب وقت ممكن".