علق الدكتور محمد منسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، على نجاح الحكومة في زيادة الصادرات الزارعية لـ8.8 مليون طن خلال 2025، قائلًا: "الحمد لله على توفيق ربنا في الخطوات اللي بتخطوها الدولة".

وأشار خلال تصريحات على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" مساء السبت، إلى الجهود المبذولة من جميع العاملين في هذا المجال بداية من مختلف جهات الدولة، بجانب العاملين والمصدرين والمنظومة الرقابية، لافتتاح أسواق جديدة، والحفاظ على المراكز الأولى لمصر عالميًا في تصدير المزروعات خصوصًا الموالح.

وعلق قائلًا: "الوصول مش هو الهدف.. المحافظة على المستوى دا هو الأهم".

وتابع أن الحفاظ على مصر بالمركز الأول لتصدير الموالح لمدة 5 سنوات على التوالي، تطلب تركيزًا وتثبيتًا للأداء، مؤكدًا: "علشان نحافظ على وجودنا دا بيتطلب مجهود أكبر بكثير من أفتح سوق جديد".

ولفت إلى أن منظومة الحجر الزراعي هي جهة رقابية بالدرجة الأولى، وأنها مسئولة عن الحفاظ على جودة المنتجات، وتطبيق اشتراطات الدول المستوردة، بالإضافة لإرشاد المزارعين المنتجين للمزروعات المصدرة، وتوعية المصدرين أيضًا باشتراطات هذه الدولة ومراقبة عملية تطبيقهم لها.

وعلق قائلًا: "بساعده إنه ينفذ اشتراطات الدول وبتأكد من جودة المنتج دا أساس تصدير المنتجات".

وذكر أن الحجر الزراعي جهاز دولي له حد أدنى من القواعد لبدأ العملية التصديرية بين بلدين، موضحًا أن الاشتراطات الإضافية تتم بالتنسيق بين المُصدر والمستورد لاحقًا.

وعلق قائلًا: "الشروط الأساسية اللي بتتفق عليها الدول مع بعض هي عامل دخول المنتج من مصر لأي دولة أخرى".

وأكد أن عملية التفاوض على بدأ العملية التصديرية تستغرق وقتًا طويلًا، يتجاوز الأشهر إلى السنوات أحيانًا، مستشهدًا بنجاح مصر في فتح الأسواق اليابانية بعد 10 سنوات من التفاوض، نتيجة لمنظومة تكويد المزارع.

ولفت إلى قدرة الحكومة على فتح أكثر من 110 سوق عالمي خلال آخر 5 سنوات، ومنها أسواق في الهند والفلبين وفنزويلا وغيرهم، بالإضافة لتنوع المحاصيل داخل "المحفظة التصديرية" كالعنب والفراولة والرمان والبصل والثوم وغيرهم من المزروعات.

وشدد على أن عمليات التصنيع الزراعي لا تغني عن تصدير المزروعات الطازجة، موضحًا أن العائد من الأخيرة أكبر من الأولى أحيانًا خصوصًا في مواسم ندرة المزروعات.

وأشار إلى أن العملية التصديرية مبنية على أسس فنية منها التعريف بالمنتج، وعملية إنتاجه بجانب تحديد مواعيد الحصاد ومدى ملائمتها للدول المستوردة، بالإضافة لتوضيح بالأفات والأمراض القابلة للتنقل لتجنب عدم عدم وصولها للدول المستوردة.

وتابع أن مصر تمتلك أكثر من 400 منتج زراعي قابل للتصدير عالميًا، وأنها تسعى لعرضها في جميع أسواقها عالميًا، قائلًا: "دول العالم في حدود الـ165 دولة.. إحنا موجودين في الـ165 دولة".