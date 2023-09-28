 انطلاق برنامج الحياة أنت وهي على قناة الحياة - بوابة الشروق
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انطلاق برنامج الحياة أنت وهي على قناة الحياة


نشر في: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 5:09 م | آخر تحديث: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 5:09 م

أطلقت شبكة تليفزيون الحياة برنامج "الحياة أنت وهي" وهو برنامج اجتماعي، من تقديم الإعلامية راندا فكري، يذاع في الواحدة ظهرًا، الخميس من كل أسبوع، ويهدف للم شمل الأسرة المصرية ومواجهة تفككها، وذلك من خلال تقديم فقرات متنوعة، تتضمن مناقشات وفقرات كوميدية وتربوية، وغيرها.

يناقش برنامج "أنت وهي" كل ما يتعلق بالقضايا الأسرية المختلفة، والموضوعات والقضايا التي تهم الرجل والمرأة؛ بحيث يتم تناول واقع الحياة العملية والأسرية، ومناقشة المشكلات التي قد تواجه الأسرة المصرية، وكيفية علاجها، بالاستعانة بمتخصصين، ومشاركة ثرية من رجال وسيدات مصر.

من المُقرر أن تكون مدة البرنامج الجديد ساعة، مُقسمة لعدة فقرات، منها الكوميدي والتربوي، والتوعوي، وفقرة للمطبخ، ويذاع الساعة الواحدة يوم الخميس من كل أسبوع.

‏https://fb.watch/nldbCgFYQK/?mibextid=cr9u03

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