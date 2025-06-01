لوس أنجلوس يتأهل لكأس العالم للأندية بالفوز على كلوب أمريكا

قاد اللاعب الفرنسي الجابوني، دينيس بوانجا، فريقه لوس أنجلوس إف سي الأمريكي إلى اقتناص آخر بطاقة للمشاركة في مونديال الأندية، بتسجيله هدف الفوز على كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الفاصلة التي جمعتهما، لتحديد المتأهل الأخير إلى البطولة، التي تنطلق الشهر الجاري في الولايات المتحدة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر إقامة هذه المباراة، بعد استبعاد ليون المكسيكي، لكونه يتبع لنفس ملاك مواطنه باتشوكا، أحد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.

وخاض لوس أنجلوس إف سي هذه المباراة، التي أقيمت في ملعب "بي إم أو"، معقل الفريق الأمريكي بمدينة لوس آنجلوس، فجر اليوم الأحد بتوقيت جرينتش، بعد احتلاله المركز الثاني في دوري أبطال الكونكاكاف 2023، بينما جاءت مشاركة كلوب أمريكا، بصفته الأعلى تصنيفا في أندية الاتحاد القاري، فيما يتعلق بحسابات التأهل للمونديال.

وتقدم كلوب أمريكا عبر الأوروجوائي برايان رودريجيز في الدقيقة 64، من ركلة جزاء، قبل أن يتمكن لوس أنجلوس من التعادل، بهدف للبرازيلي إيجور جيسوس في الدقيقة 89.

وبانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، تم تمديد المباراة للوقت الإضافي، ليسجل دينيس بوانجا هدف الفوز للفريق الأمريكي في الدقيقة 117.

بذلك، سيخوض لويس أنجلوس مونديال الأندية ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم كذلك تشيلسي الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي والترجي التونسي.