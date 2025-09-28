سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه الزمالك في الثامنة من مساء الإثنين المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إسباني بقيادة سيزار سوتو جرادو، يعاونه إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مارتينيز مورينو مساعدين، وأليخاندرو مونيث رويز حكمًا رابعًا.

فيما يتواجد على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، ويعاونه ماريو ميليرو لوبيز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة القمة، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، فيما يحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.