كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تطلقان مجموعة عمل لمعالجة نظام التأشيرات

ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تطلق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مجموعة عمل هذا الأسبوع، لتحسين نظام التأشيرات للعمال الكوريين، وذلك بعد احتجاز وإطلاق سراح أكثر من 300 مواطن كوري جنوبي خلال مداهمة أمريكية مؤخرا على المهاجرين.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المصادر القول، إن الدولتين ستعقدان الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل في واشنطن، بعد غد الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، بعد أسابيع من المداهمة التي جرت في جورجيا لاستهداف عمال كوريين جنوبيين.

وكان قد تم في أوائل سبتمبر الجاري، احتجاز أكثر من 300 عامل كوري جنوبي في موقع بناء خاص بأحد المصانع في جورجيا، لمدة أسبوع، بسبب انتهاكات غير واضحة لقواعد التأشيرات. وتم إطلاق سراحهم لاحقا، بعد إجراء مفاوضات دبلوماسية.