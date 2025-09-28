القبض على شخص يبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة بالموسكي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على مالك فاترينة هواتف لقيامه ببيع خطوط هواتف محموله مُفعله ببيانات أشخاص آخرين دون إثبات ملكية المستخدم الفعلي بمنطقة الموسكي.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك فاترينة هواتف بدائرة قسم شرطة الموسكى "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة، ببيع خطوط هواتف محمولة مفُعلة ببيانات أشخاص آخرين دون إثبات ملكية المُستخدم الفعلى.

أمكن ضبط المتهم، وبحوزته عدد 238 خط هواتف محمولة مختلفة، و مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها وأقر بتحصله عليها من موظف بشركة لخطوط المحمول وآخر مالك محل هواتف ، أمكن ضبطهما ، وأقرا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.