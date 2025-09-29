رياضة دمياط: ختام المنافسات القرآنية والإنشاد الديني

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني، برئاسة الدكتور محمد فوزي مدير المديرية، وذلك ضمن خطة إدارة تنفيذ المشروعات للشباب.

وأوضحت إيمان الحصري مدير إدارة المشروعات بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، في بيان لها اليوم، أن التصفيات أُقيمت على مدار يومين بمركز شباب السنانية ومركز التنمية الشبابية بمدينة دمياط، بمشاركة نخبة من الفائزين على مستوى الفروع الإدارية، الذين تأهلوا من المرحلة الأولى، حيث تم تصعيد أربعة فائزين من كل فرع للتنافس في المرحلة النهائية.

جاءت المسابقة بهدف ترسيخ الوعي الديني وتحفيز الشباب على حفظ كتاب الله وتعزيز روح التنافس الشريف، وتولى فضيلة الشيخ محمد الألفي إمام وخطيب مديرية أوقاف دمياط مهمة التحكيم، حيث استمع لجميع المشاركين وقام بتقييم أدائهم وإعلان النتائج.

الفائزون في حفظ القرآن الكريم هم: محمود الشرقاوي – إدارة دمياط – مركز شباب ستاد دمياط، الشيماء ناصر إبراهيم – إدارة الروضة – مركز شباب الروضة، إياد ضياء الدين – إدارة دمياط – مركز شباب ستاد دمياط، عمرو أبو ستة – إدارة فارسكور – مركز شباب فارسكور

الفائزون في الإنشاد الديني: هم محمد السيد طه – إدارة الروضة – مركز شباب حجاجة محمود صابر أبو ملوة – إدارة كفر البطيخ – مركز شباب كفر البطيخ.

وأشادت إيمان الحصري بجهود الشباب المشاركين في حفظ القرآن والإنشاد الديني بدمياط، مؤكدة أنهم نماذج شبابية مشرفة، كما وجهت الشكر للقائمين على تنفيذ المسابقة ومديري الفروع الإدارية، وللدكتور محمد فوزي وكيل مديرية الشباب والرياضة بدمياط.