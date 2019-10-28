تأجيل انضمام لاعبى الأهلى وبيراميدز والمحترفين.. وبركات: كهربا باق.. والبدرى مقتنع بكوكا



يبدأ المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، معسكرا مفتوحا بالقاهرة، بـ 8 لاعبين فقط، استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر 14 و18 نوفمبر بالجولة الأولى والثانية بالمجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وسينضم اليوم سداسى الزمالك، محمد عواد ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش وعبدالله جمعة وطارق حامد وأحمد سيد زيزو، والأخير يوجد لأول مرة فى المنتخب، وحسام حسن لاعب سموحة وخالد قمر لاعب الاتحاد السكندرى وباهر المحمدى لاعب الإسماعيلى، ضمن المرحلة الأولى لمواجهة كينيا، والتى تشمل إقامة تدريبات المنتخب فى معسكر مفتوح يبدأ اليوم، ويضم العناصر التى حصلت على فترات راحة طويلة لمحاولة تجهيزهم، بعدما راعى المدير الفنى مدى احتياج اللاعبين لفترات الراحة وعودتهم للتدريبات بعد دراسة حالة كل لاعب على حدة، وفقا لبرنامجه التدريبى مع ناديه.

وتبدأ المرحلة الثانية بمعسكر مغلق يوم ٥ نوفمبر المقبل بعد عودة لاعبى الأهلى من معسكرهم الخارجى وكذلك انتهاء مشاركة ناديى بيراميدز والمصرى فى البطولة الكونفيدرالية.

وستكون المرحلة الثالثة والأخيرة، بانضمام السداسى المحترف، أحمد حجازى «ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى» ومحمد الننى «بشكتاش التركى» ومحمود حسن تريزيجيه «أستون فيلا الإنجليزى» ومحمود عبدالمنعم كهربا «ديسبورتيفو أفيس البرتغالى» ومحمد صلاح «ليفربول الإنجليزى» وأحمد حسن كوكا «سبورتنج براجا البرتغالى»، يوم 11 نوفمبر أى قبل مواجهة كينيا بـ 72 ساعة.

وتأتى تلك الخطوة فى ضوء استعراض الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى لكل الظروف المحيطة والخاصة بارتباط الأندية المنوط بها ضم لاعبيها لمعسكر المنتخب.

ويسعى الجهاز الفنى لاستغلال هذه الفترة لتحديد احتياجاته فى ضوء متابعته لكل العناصر سواء فى التدريبات أو فى المباراة الودية المقرر إقامتها يوم ٧ نوفمبر.

من جانبه، أكد محمد بركات أن الجهاز الفنى للمنتخب لديه القدرة على السيطرة على محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب أفيس البرتغالى، مؤكدا أن اللاعب ابن من أبناء المنتخب الوطنى وليس غريبا على المنتخب، وسبق شارك مع الفراعنة من قبل فى بطولة الأمم الإفريقية 2017 وكأس العالم ولعب العديد من المباريات الدولية».

وأضاف: «كهربا يواجه خلال الفترة الماضية مشكلة مع الزمالك لكن نعلم جيدا مستواه وتأثيره فى حالة تركيزه فقط فى الملعب».

وتابع: «مشكلته الحالية أن تركيزه خارج الملعب أكثر من الملعب، وحسام البدرى صارم فى تعامله والتزام كهربا هو الفيصل فى وجود اللاعب أو استبعاده».

وعن اختيار أحمد حسن كوكا، لاعب براجا البرتغالى، للوجود مع المنتخب، أوضح بركات، أنها ليست المرة الأولى التى يتعرض خلالها كوكا لانتقادات بسبب ضمه لصفوف المنتخب.

وأتم تصريحاته: «كوكا لم يخرج كل قدراته حتى الآن، البدرى مقتنع وسيظل وراء اللاعب حتى يخرج منه أفضل ما لديه».

من ناحية أخرى أرجأ حسام البدرى، الحديث عن شارة قيادة الفراعنة، لوقت آخر، بعد رفض أحمد فتحى لاعب الأهلى، التنازل عن الشارة لمحمد صلاح لاعب ليفربول.

وجاءت حاجة الجهاز الفنى للمنتخب، لجهود فتحى، للحيلولة دون سحب الشارة منه أو استبعاده نهائيا، رغم حالة الغضب التى سيطرت على البدرى، بعد أن تأكد من أن أحمد فتحى سرب للإعلام أنه ينوى سحب شارة الكابتن منه ومنحها لـ«محمد صلاح» وهو الأمر الذى أثار أزمة بين حسام البدرى والإعلام فى الأيام الماضية، وذلك بحسب تأكيدات مصدر مسئول.