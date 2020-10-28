 رئيس جنوب إفريقيا يخضع نفسه لعزل ذاتي بعد مخالطة مصاب بكورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس جنوب إفريقيا يخضع نفسه لعزل ذاتي بعد مخالطة مصاب بكورونا

جوهانسبرج - د ب أ:
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 10:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 10:02 ص

أخضع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، نفسه لعزل ذاتي بعد اتصاله بشخص مصاب بكورونا، حسبما قال مكتبه اليوم الأربعاء.

وأفاد بيان أصدرته الرئاسة الجنوب إفريقية، بأن رامافوزا "بدأ فترة الحجر الصحي الذاتي بعد النتيجة الإيجابية لفحوص كشف الإصابة بكورونا التي أجريت لضيف في مأدبة عشاء حضرها الرئيس يوم السبت 24 أكتوبر 2020".

وقال البيان إن 35 ضيفا حضروا الفعالية في أحد فنادق جوهانسبرج، والتي "التزمت بصرامة ببروتوكولات (مكافحة) كورونا والتوجيهات الخاصة بالفحص والتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة (الكمامات)".

وأضاف البيان أن رامافوزا لم تظهر عليه أي أعراض وسيتم فحصه إذا ظهرت أي أعراض، وفقا للنصائح الصحية.

وقالت الرئاسة "سوف يؤدي الرئيس مهامه عن بعد وسوف يراعي الإرشادات التي تنطبق على الحجر الصحي الذاتي".

وسجلت جنوب إفريقيا حتى الآن 717 ألفا و851 حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 19 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

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