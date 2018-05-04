كوريا الجنوبية تتعهد بالدفع المستمر من أجل الحوار نظيرتها الشمالية

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تعهد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي بالدفع "المستمر" من أجل الحوار مع كوريا الشمالية حتى لو استغرق الأمر وقتا.

جاء ذلك في كلمة أمام البرلمان أدلى بها مون صباح اليوم الأربعاء خلال مناقشة موازنة البلاد.