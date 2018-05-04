 كوريا الجنوبية تتعهد بالدفع المستمر من أجل الحوار نظيرتها الشمالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تتعهد بالدفع المستمر من أجل الحوار نظيرتها الشمالية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 5:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 5:45 ص

 تعهد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي بالدفع "المستمر" من أجل الحوار مع كوريا الشمالية حتى لو استغرق الأمر وقتا.

جاء ذلك في كلمة أمام البرلمان أدلى بها مون صباح اليوم الأربعاء خلال مناقشة موازنة البلاد.

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