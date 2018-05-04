كوريا الجنوبية تتعهد بالدفع المستمر من أجل الحوار نظيرتها الشمالية

الأكثر قراءة
آل الشيخ يفتح النار على بيراميدز بسبب رمضان صبحي
مرتضى: أنا كيان الزمالك.. وأحذر من اللعب بالنار
رمضان: لن أنضم للزمالك وعودتي للأهلي واردة.. وعبد الحفيظ عاقبني دون علم الخطيب
الحبس 6 سنوات لمجدي عبد الغني في قضايا ميراث أقاربه
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
تعهد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي بالدفع "المستمر" من أجل الحوار مع كوريا الشمالية حتى لو استغرق الأمر وقتا.
جاء ذلك في كلمة أمام البرلمان أدلى بها مون صباح اليوم الأربعاء خلال مناقشة موازنة البلاد.