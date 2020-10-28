 الأردن تدين استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية استهداف المدنيين بالسعودية - بوابة الشروق
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الأردن تدين استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية استهداف المدنيين بالسعودية

عمان - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 10:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 10:19 م

أدانت الأردن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايزً استنكار الأردن ورفضها هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة، مؤكدا وقوف الأردن الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل من يهدد أمنها وأمن شعبها.

كما أكد السفير الفايز، وفقا لوكالة الانباء الاردنية، أن أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، منوها بقدرات تحالف دعم الشرعية في اليمن ونجاحه في التصدي لهذه الهجمات واعتراض الطائرات وتدميرها.


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