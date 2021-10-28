هولندا تسجل 7304 إصابات جديدة و17 حالة وفاة بكورونا

سجلت هولندا 7304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 17 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و140 ألفا و671 إصابة، والوفيات إلى 18 ألفا و795 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 23 مليونا و944 ألفا و362 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.